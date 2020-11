Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr löscht Ladenlokal im Vollbrand. Drei verletzte Personen.

Dienstag, 17. November 2020, 14:29 Uhr, Wilhelm-Kreis-Straße, Garath

Am Dienstag riefen mehrere Anrufer bei der Leistelle der Feuerwehr Düsseldorf an, das in dem Stadtteil Garath ein Imbiss lichterloh in Flammen stehen würde. Aufgrund der Meldung entsendete der Leitstellendisponent die Löschzüge der Feuerwachen Frankfurter Straße, Werstener Feld, Posenerstraße und den Führungsdienst der Hüttenstraße. Als die Einsatzkräfte nach zwei Minuten am Einsatzort ankamen, schlugen bereits Flammen aus dem Imbiss. Drei Personen waren schon aus dem Lokal geflüchtet, zwei von den Personen hatten sich eine Rauchgasintoxikation zugezogen und mussten in das Krankenhaus transportiert werden. Die dritte Peron musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Schnell konnten die Flammen durch einen Löschtrupp mit einem Löschrohr unter Kontrolle gebracht werden. Ein weiterer Trupp kontrollierte den anliegenden Treppenraum, dieser war Brandrauch frei. Da die Flammen in die Abluft geschlagen sind, wurde der außenliegende Schornstein mit einer Drehleiter kontrolliert. Durch den Brandschaden ist das Geschäft nicht mehr zu benutzen.

Es waren ca. 35 Kräfte von der Freiwilligen- und Berufsfeuerwehr sowie der städtische Rettungsdienst für etwa 2 Stunden im Einsatz. Der Schaden wird vom Feuerwehreinsatzleiter auf ca. 80.000EUR geschätzt. Das Amt für Verbraucherschutz und die Kriminalpolizei wurde zur Brandursachenermittlung eingeschaltet.

