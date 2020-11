Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Verdacht des Exhibitionismus - Zeugensuche!

Am Freitag, 21.11.2020, gegen 21.15 Uhr, lief eine Frau in Maulburg in Richtung der Hermann-Burte-Straße. Im Bereich der Einmündung zum Lettenweg bemerkte sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Mann, der seine Hose geöffnet hatte und offenbar sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben soll. Als der Mann bemerkte, dass er entdeckt worden war, lief er davon. Der Mann soll etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

