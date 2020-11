Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen/ Wutöschingen: Verdacht verbotenes Kraftfahrzeugrennen- Zeugen gesucht!

Am Sonntag, den 22.11.2020, soll es um ca. 14:25 Uhr auf der B314 ausgehend von Stühlingen in Fahrtrichtung Wutöschingen zu einem Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei Fahrzeugen gekommen sein. Hierbei soll es sich um zwei Autos der Marke BMW gehandelt haben. Die beiden Fahrer sollen sich mehrfach gegenseitig überholt haben- dies trotz Gegenverkehr. Die beiden Fahrer im Alter von 30 und 28 Jahren konnten von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Diese stellten den Vorwurf in Abrede. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen (Tel. 07751- 83160) sucht Zeugen.

