POL-OS: Osnabrück - Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Süsterstraße

Im Keller des Finanzamtes an der Süsterstraße brannte es am Mittwochnachmittag nach Arbeiten an einer Heizung. Ein Mitarbeiter bemerkte gegen 16.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung und stellte bei einer Nachschau Flammen im Heizungsraum fest. Er alarmierte die Feuerwehr und die Polizei, die die umliegenden Straßen sperrte. Als die ca. 38 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt eintrafen, war der Brand erloschen und die Einsatzkräfte lüfteten die Räumlichkeiten. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Die Straßensperrungen konnten gegen 17 Uhr wieder aufgehoben werden.

