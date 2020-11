Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtragsmeldung: Sakraler Kunstgegenstand sichergestellt

OsnabrückOsnabrück (ots)

Der Berichterstattung in der örtlichen Presse und einem aufmerksamen Mitarbeiter einer Recyclingfirma ist es zu verdanken, dass der gesuchte Kerzenständer von der Polizei sichergestellt und ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Ein 53-jähriger Mann las am heutigen Tage in einem Presseartikel von dem entwendeten Sakralgegenstand und erinnerte sich sofort, er hatte den Gegenstand am Dienstag in Empfang genommen. Es war noch nicht zu spät, der Mann konnte den kunstvoll gefertigten Kerzenständer aus einem Sammelbehälter bergen und an die Polizei übergeben. Leider ist der Kerzenständer bereits beschädigt angeliefert worden, die obere Plattform (Kerzenhalter) ist abgebrochen, liegt aber bei. Nach Rücksprache mit der Kirchengemeinde wird man versuchen, den Schaden reparieren zu lassen. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 40-jährigen Mann aus Oldenburg, der bereits in der Vergangenheit wiederholt im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zu den Hintergründen der Tat wurden Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell