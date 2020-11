Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenhinweise nach Verkehrsunfallfluchten gesucht

56307 Dernbach56307 Dernbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch befuhr ein/e bisher unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in mit seinem / ihrem PKW die Kreisstraße 121 aus Richtung Niederhofen kommend in Richtung Dernbach. Der Spurenlage nach zu urteilen dürfte der / die Fahrer/in in Höhe des Ortseinganges Dernbach in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort kollidierte das Fahrzeug mit mehreren einbetonierten Elementen eines Weidezaunes. Der PKW dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein. Nachdem das Fahrzeug auf der Weide zum Stehen kam, entfernte sich der / die Fahrzeugführer/in von der Unfallörtlichkeit, ohne den Schaden zu melden. An der Unfallstelle konnten mehrere Trümmerteile des verunfallten PKW sichergestellt werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen PKW Audi A7 Sportback (4G), Farbe: dunkelgrau/ anthrazit handeln.

Buchholz (WW) - Am Dienstag, 10.11.2020, ereignete sich im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Heideweg in Buchholz (WW). Ein/e bisher unbekannt/r Fahrzeugführer/in beschädigte mit seinem KFZ den Zaun des Geschädigten und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

