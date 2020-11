Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain- Unfall auf Parkplatz

GebhardshainGebhardshain (ots)

Am 11.11.2020, gegen 09:20 Uhr befuhr eine 34-jährige mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wissener Straße in Gebhardshain. Hier kollidierte ein 33-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Sprinter beim rückwärts Ausparken mit dem zuvor genannten Pkw. Es entstand Sachschaden von ca. 1500EUR.

