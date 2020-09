Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrzeuge brennen

Recklinghausen (ots)

Zwei Fahrzeuge haben am Wochenende gebrannt. Ein Pkw geriet am Samstag gegen 16.30 h während der Fahrt auf der B224 in Höhe der Brauckstraße in Brand. Die beiden Insassen versuchten noch, den Brand im Motorraum zu löschen, konnten ein Übergreifen der Flammen in den Innenraum aber nicht mehr verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Nach dem Einsatz musste die Fahrbahn gereinigt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Brandursache sein.

Auf einem Parkplatz am "Alter Postweg" ist am Samstag um 00.30 h ein Wohnwagen, der dort abgestellt war, in Brand geraten. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt, weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen ist.

