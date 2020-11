Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vollbrand eines Einfamilienhauses - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 09.11.2020, 20:18 Uhr

MaudenMauden (ots)

Am Montag, den 09.11.2020 wurde die Polizei Betzdorf gegen 19:50 Uhr durch die Rettungsleitstelle Montabaur über den Vollbrand eines Einfamilienhauses in der Spichwiese in 57520 Mauden in Kenntnis gesetzt. Der Brand wurde durch den Hauseigentümer bei seiner Rückkehr ins Haus festgestellt. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Objekt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf gelöscht. Weiterhin befanden sich Kräfte der Polizeiinspektion Betzdorf im Einsatz.

Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Brandursachenermittler haben bereits am gestrigen Dienstag die Brandörtlichkeit aufgesucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

An dem Einfamilienhaus ist erheblicher Sachschaden im unteren sechsstelligem Bereich entstanden.

