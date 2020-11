Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beteiligt

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 11.11.2020, gegen 07:20 Uhr befuhren ein 35-jähriger, eine 29-jährige und eine 20-jährige Fahrzeugführer/in die Steinerother Straße im innerstädtischen Bereich von Betzdorf. Der 35-jährige Fahrer musste im Verlauf der Strecke verkehrsbedingt anhalten. Die 29-jährige erkannte den Anhaltevorgang noch rechtszeitig und hielt ihren Pkw ebenso an. Die nachfolgende junge Fahrerin fuhr jedoch infolge mangelnden Sicherheitsabstandes auf und schob bei dem Aufprall alle Fahrzeuge aufeinander. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5000EUR.

