POL-OS: Osnabrück - Mehrere Pkw in der Schützenstraße beschädigt

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am frühen Donnerstagmorgen drei männliche Personen, die in der Schützenstraße mehrere Autos beschädigten. Die Täter traten bzw. schlugen in der Zeit von 02.25 bis 02.35 Uhr die Außenspiegel der Pkw ab, die zwischen der Belmer Straße und der Tannenburgstraße auf den Parkstreifen abgestellt worden waren. Während der 69-Jährige die Polizei alarmierte, flüchteten die Personen unerkannt in Richtung Tannenburgstraße. Die Osnabrücker Polizei ist an weiteren Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegen.

