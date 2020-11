Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus in Hollage

WallenhorstWallenhorst (ots)

Am Samstag, zwischen 15 Uhr und 22:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Dörnter Weg ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchwühlten alle Räumlichkeiten. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zu verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum rund um den Dörnter Weg beobachtet werden konnten. Hinweise bitte an die Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

