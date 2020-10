Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Vollsperrung nach Verkehrsunfallflucht auf L76

AnkumAnkum (ots)

Ein 52-Jähriger befuhr am Freitagmorgen mit einem Sattelzug die Alfhausener Straße (L76) in Richtung stadtauswärts. Als ihm gegen 09.10 Uhr ein silberfarbener Pkw entgegenkam und in Richtung Fahrbahnmitte geriet, wich der Mann nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr den aufgeweichten Seitenraum, beschädigte einen Leitpfosten und kam schließlich, mit der Zugmaschine quer zur Fahrbahn, zum Stehen. Der Unfallverursacher setzte unterdessen seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Landesstraße musste zunächst halbseitig und für die ca. zweistündige Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

