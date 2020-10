Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Verkehrsunfallfucht nach Parkplatzrempler

WallenhorstWallenhorst (ots)

Am Donnerstag parkte in der Zeit von 13:40 Uhr bis 14 Uhr ein weißer Toyota RAV4 auf dem Parkplatz des E-Centers am Lechtinger Kirchweg. Als der Fahrzeughalter nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen deutlich sichtbaren Schaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugecke. Die Stoßstange war beschädigt, der Kotflügel eingedrückt. Der Schaden entstand mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, ein Verursacher meldete sich nicht. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, auf das verursachende Fahrzeug oder den Fahrer / die Fahrerin, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05407/857000 oder 05461/915300. Der entstandene Sachschaden am Toyota beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

