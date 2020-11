POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am späten Samstagabend kam ein 33-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel an der Victorstraße von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Der Mann wollte mit dem Auto einen Parkplatz am Waldfriedhof verlassen.

Der Mann verließ unerlaubt die Unfallstelle und informierte erst später die Polizei. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass er zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

