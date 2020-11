Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Geschädigter nach Unfall gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Samstagmittag beschädigte eine 78-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel zwei geparkte Auto an der Bochumer Straße. Der Unfall wurde erst später der Polizei gemeldet. Deshalb ist nur einer der beiden Geschädigten, ein 25-Jähriger aus Castrop-Rauxel, bekannt. Der erklärte, dass die 78-Jährige wahrscheinlich noch gegen ein silbernes Auto an der Bochumer Straße gefahren ist. Der Halter dieses Autos wird jetzt gesucht.

Bei dem ersten Unfall entstand etwa 300 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

