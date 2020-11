Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Von der Fahrbahn abgekommen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, kam eine 32-jährige Autofahrerin aus Gladbeck aus ungeklärter Ursache auf der Bottroper Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Baum. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, die 32-Jährige hatte es in eine Parklücke geschoben und sich anschließend selbstständig, leicht verletzt, in ein Krankenhaus begeben. Bei dem Unfall entstand 8.000 Euro Sachschaden.

