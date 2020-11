Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Nachtrag zu gesprengten Zigarettenautomaten - weiterer Tatort

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Wie bereits berichtet, wurden in Recklinghausen und Datteln am Wochenende Zigarettenautomaten gesprengt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4771039). In Recklinghausen gibt es noch einen weiteren Tatort. An der Düppelstraße/Forellstraße wurde am Samstag um gegen 23.15 h ebenfalls ein Automat gesprengt. Zeugen sahen zwei Männer, die vom Tatort flüchteten. Sie waren eher klein, dunkel gekleidet, einer hatte einen Kapuzenpulli. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden (0800 2361 111).

