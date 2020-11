Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Recklinghausen: Zigarettenautomaten gesprengt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Datteln:

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag um kurz vor Mitternacht an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Wohnsiedlung "Im Winkel" einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ein Zeuge sah sechs Verdächtige an dem Automaten, bevor es einen lauten Knall gab. Die jugendlichen Verdächtigen flüchteten zu Fuß. Beute haben sie offensichtlich nicht gemacht. Alle Tatverdächtigen sollen zwischen 14 und 18 Jahre alt gewesen sein, waren dunkel bekleidet und trugen Kapuzenpullover. Ein Kapuzenpullover war hell.

Recklinghausen: In der Nacht zu Sonntag gegen 01.30 h wurde an der Hirtenstraße ein Zigarettenautomat gesprengt. Eine Zeugin sah, wie fünf Männer Zigarettenschachteln erbeuteten und in Richtung Ovelgönnestraße flüchteten. Beschreibung: vier Männer waren etwa ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und schlank, dunkel bekleidet, Kapuzenjacken oder -pullover, helle Handschuhe, dunkle Rucksäcke, der fünfte Mann: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, dunkel gekleidet, Kapuze, helle Handschuhe, Person hinkte oder humpelte.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1048

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell