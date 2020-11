Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Raubüberfall am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen

Am Freitagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, kam es durch zwei unbekannte Täter zu einem Raub auf einem Bahnsteig an der Beethovenstraße. Ein 18-Jähriger aus Gelsenkirchen wurde von einem der Täter mit einem Messer bedroht und aufgefordert, sein Handy und sein Bargeld auszuhändigen. Im weiteren Verlauf soll einer der Täter auch einen Schlagstock benutzt haben. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld vom Bahnsteig in Richtung Beethovenstraße. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: 1) 20-25 Jahre, 1,85m groß, schlanke Statur, hellblonde kurze Haare, schwarze Bomberjacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Umhängetasche, schwarze Coronaschutzmaske. 2) 20-25 Jahre, 1,85m groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, schwarze Jacke, schwarzer Hoodie, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

