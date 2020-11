Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Seniorin an Geldautomat bestohlen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Eine 70-jährige Frau aus Castrop-Rauxel ist am Freitag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Seniorin war gegen 13.30 Uhr an einem Bankautomaten an der Ickerner Straße, um Geld abzuheben. Als sie bereits die EC-Karte in den Automaten gesteckt und ihre Pin-Nummer eingegeben hatte, stieß plötzlich ein unbekannter Mann die Frau zur Seite. Etwas später bemerkte die 70-Jährige dann, dass Bargeld von ihrem Konto abgehoben worden war. Verletzt wurde sie nicht. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,60m bis 1,65m groß, sportliche Statur, dunkle zurückgekämmte Haare, braune längere Jacke. Die Polizei sucht unter Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell