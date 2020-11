Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Blitzeinbruch mit Gullydeckel

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte einen Blitzeinbruch in ein Telefongeschäft an der Hagelsstraße verübt. Die vier Tatverdächtigen warfen um kurz vor 03.00 h den Gullydeckel in die Scheibe. Drei der Tatverdächtigen stiegen ein und durchsuchten das Geschäft. Der vierte Unbekannte blieb draußen. Sie nahmen eine Kasse mit und flüchteten. Die Täter werden als jüngere Männer beschrieben, schlank, dunkel gekleidet und vermummt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden (0800 2361 111).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1048

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell