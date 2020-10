Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben: Diebe von Anwohnern gestellt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Fallersleben, Hafenstraße 26.10.20, 23.05 Uhr

Am späten Montagabend wurden in Fallersleben zwei mutmaßliche Diebe im Alter von 33 und 56 Jahren durch zwei Anwohner gestellt. Eine Polizeistreife nahm die Tatverdächtigen schließlich vorübergehend fest. Den Ermittlungen nach gelangten die Tatverdächtigen durch eine unverschlossene Haustür in ein Wohnhaus an der Hafenstraße, als zwei Bewohner aufmerksam wurden, die Verfolgung aufnahmen und die Polizei verständigten.

Beide Tatverdächtige nutzten offenbar die günstige Gelegenheit, als sie unbemerkt und ohne Mühe durch die Tür ins Haus gelangten. Erst als die offene stehende Eingangstür bemerkt wurde, traf ein Bewohner auf die Beschuldigten, die darauf schnell das Grundstück verließen. Auf der nahen Bahnhofstraße wurde das nahe Kattowitz geborene Duo schließlich eingeholt und zur Rede gestellt. Später stellten die Polizisten auch den im Wohnhaus entwendeten Bluetooth-Lautsprecher des Besitzers im Rucksack eines Tatverdächtigen sicher. Nach einer Nacht im Gewahrsam wurden die Beschuldigten, die ohne festen Wohnsitz sind und die Tat teilweise einräumten, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

