Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann randaliert in Taxi

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

In der Nacht auf Sonntag, um kurz nach Mitternacht, hat ein 67-jähriger Mann aus Herne in einem Taxi in Dorsten randaliert. Der Fahrgast, der offensichtlich betrunken war, beschimpfte zuerst den 40-jährigen Taxifahrer aus Dorsten. Anschließend riss er die Plexiglas-Schutzwand herunter und schlug nach dem Taxifahrer. Der 40-Jährige konnte sich schließlich losreißen und das Taxi stoppen. Aber auch danach verhielt sich der Fahrgast äußerst aggressiv und schlug weiter auf den Taxifahrer ein. Der 40-Jährige schaffte es letztlich, auf der Marler Straße aus dem Taxi auszusteigen und den Fahrgast einzuschließen. Der 67-Jährige wurde schließlich festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Der Mann aus Herne leistete weiter verhement Widerstand - unter anderem hustete er offenbar absichtlich in Richtung der Beamten.

