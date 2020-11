Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Südstraße

DissenDissen (ots)

Am Donnerstagabend brannte es an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße. Eine Bewohnerin bemerkte die Flammen gegen 21.55 Uhr und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand, der ersten Ermittlungen zufolge durch einen Putzlappen ausgelöst worden war. Der Putzlappen wurde nach Arbeiten an der Außenfassade auf einer Beleuchtung, in Höhe des Dachgeschosses, vergessen und fing Feuer. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht.

