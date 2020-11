Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte erbeuten Bargeld und Tabakwaren

OsnabrückOsnabrück (ots)

An der Bohmter Straße, zwischen der Buerschen Straße und der Alten Poststraße, machten sich Unbekannte in der Nacht zu Freitag an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Der oder die Täter brachen den Automaten zwischen 22 Uhr (Donnerstag) und 09.20 Uhr (Freitag) auf und stahlen das darin befindliche Bargeld und die Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2115 bei der Osnabrücker Polizei.

