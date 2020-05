Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Hoher Sachschaden und ein Verletzter bei Verkehrsunfällen wegen tiefstehender Sonne; B464

Böblingen

Holzgerlingen: Totalschaden nach Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Böblingen-Dagersheim: Hoher Sachschaden und ein Verletzter bei Verkehrsunfällen wegen tiefstehender Sonne

Aufgrund der tiefstehenden Sonne kam es am Dienstagmorgen in der Albert-Schweitzer-Straße in Böblingen-Dagersheim zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 6:30 Uhr wurde eine 27-Jährige geblendet und prallte in der Folge mit ihrem Fiat auf einen stehenden Linienbus. Der Rettungsdienst brachte sie aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzte man auf circa 65.000 Euro. Um 6:38 Uhr wollte dann ein 58-Jähriger mit seinem Mini die Unfallstelle umfahren und nutzte hierfür kurzfristig die Gegenfahrbahn. Als er wieder auf die Richtungsfahrbahn wechselte, bemerkte er ein von rechts kommendes Fahrzeug. Um einen Unfall zu vermeiden, fuhr der 58-Jährige noch ein Stück geradeaus. Da er in dem Moment auch von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, sah er eine Verkehrsinsel nicht und kollidierte mit dieser. Der Sachschaden belief sich hier auf circa 3.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bergung des Mini gestaltete sich aufwendiger, da das Fahrzeug hierzu angehoben werden musste. An der Unfallstelle traten auch Betriebsstoffe aus, weswegen die Feuerwehr Böblingen mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften vor Ort kam. Da Öl ins Erdreich eingedrungen war, wurde das Umweltamt und die Technischen Betriebsdienste der Stadt Böblingen hinzugezogen. Die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Räumung der Unfallstelle dauerte bis 9:45 Uhr.

B464 / Böblingen / Holzgerlingen: Totalschaden nach Fahrstreifenwechsel

Der Fahrstreifenwechsel eines 51-Jährigen auf der Bundesstraße 464 zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Holzgerlingen und Holzgerlingen-Nord führte am Dienstagmorgen gegen 6:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Totalschaden. Der 51-Jährige wollte zunächst mit seinem Mercedes vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und bemerkte dabei offensichtlich einen 34-Jährigen in seinem BMW erst, als dieser dem Mercedes ausweichen musste. Der 51-Jährige wechselte daraufhin zwar wieder auf den rechten Fahrstreifen zurück, aber der 34-Jährige in seinem BMW kollidierte aufgrund seines Ausweichvorgangs trotzdem mit einer Ampelanlage. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 7.000 Euro am Fahrzeug. Die Ampelanlage wurde in Höhe von circa 5.000 Euro beschädigt.

