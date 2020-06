Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lahn - Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Lahn (ots)

Am letzten Wochenende kam es zum Diebstahl eines Fahrrades aus dem Wetterhäuschen an der Straße "Am Busch". Das schwarze Herrenrad der Marke Pegasus, Typ Piazza, war mit einem Spiralkabelschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Werlte unter der Rufnummer (05951)993920 entgegen.

