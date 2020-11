Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Autofahrerin leicht verletzt

Hagen a.T.W.Hagen a.T.W. (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hüttenstraße zog sich eine 25-jährige Autofahrerin am Freitagabend leichte Verletzungen zu. Die junge Frau wollte gegen 20.15 Uhr mit ihrem Wagen den Parkplatz verlassen. Aufgrund der beschlagenen Frontscheibe übersah sie dabei eine an eine Laderampe grenzende Mauer und fuhr auf diese auf. Um ein Abstürzen des Pkw zu verhindern, war die Freiwillige Feuerwehr Hagen mit 11 Personen im Einsatz und sicherte das Auto. An dem Fahrzeug und der Mauer entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2100 Euro.

