Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kind durch unbekannte Person in Worms-Heppenheim angesprochen

Worms (ots)

Am 08.10.2020 wurde gegen 13:45 Uhr ein 10-jähriger Junge am Kirchhofplatz in Worms-Heppenheim, aus einem weißen Pkw heraus, in verdächtiger Weise angesprochen. Der Fahrzeugführer kann als männlich, vermutlich deutscher Herkunft mit Vollbart beschrieben werden. Der Mann trug eine dunkle Sonnenbrille. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegt kein straffälliges Verhalten vor. Um den Sachverhalt klären zu können, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Generell rät die Kriminalpolizei bei solchen Situationen und im Vorfeld zur Vorbereitung der Kinder auf mögliche Situationen:

- Sensibilisieren Sie Ihre Kinder zum Thema "Kinderansprecher & Verhalten gegenüber Fremden".

- Legen Sie mit Ihren Kindern Verhaltensregeln für Schulweg und Freizeit fest. Treffen Sie gemeinsame Absprachen wer ihr Kind abholen darf.

-Wenn Sie als Elternteil oder sonstige Person einen solchen Sachverhalt geschildert bekommen, nehmen Sie die Schilderung ernst. Loben Sie Ihr Kind, dass es richtig ist, sich Ihnen anzuvertrauen. Stellen Sie mit ruhigem Tonfall und Verhalten offene Fragen zum Ablauf und Geschehen, um möglichst viele Informationen zu gewinnen.

- Informieren Sie umgehend die Polizei und übermitteln Sie alle bekannten Informationen.

- Veröffentlichen Sie den Sachverhalt nicht im Internet oder den sozialen Medien. Die Verbreitung in sozialen Medien oder Chatgruppen ist kontraproduktiv und führt zu Fehlinformation der Bevölkerung, Verunsicherung. Zudem behindert dies die Ermittlungsarbeit der Polizei.

Die Polizei nimmt sich der geschilderten Sachverhalte an, prüft sie und unternimmt die notwendigen Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit!

Bei Hinweise zum aktuellen Sachverhalt wenden Sie sich bitte an die Kriminalinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241/852 - 0

