Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfall beim Überholen - Eine Person verletzt

Worms (ots)

Gestern, gegen 14:30 Uhr, befährt eine 27-jährige Wormserin die K3 von Worms Pfeddersheim kommend in Fahrtrichtung Wiesoppenheim. Hierbei überholt sie zwei Fahrzeuge und kommt dabei nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch erschreckt sich die Fahrerin, verreißt das Lenkrad nach rechts und kollidiert nach einer Drehung des PKWs mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Hierdurch entsteht sowohl am PKW als auch an der Leitplanke Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 2500EUR. Der Ford Mondeo der Wormserin ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Fahrerin erleidet leichte Rückenschmerzen. Sie wird daher in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden überholten PKWs können rechtzeitig bremsen. Sie werden durch den Verkehrsunfall nicht beschädigt.

