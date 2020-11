Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Polizei ermittelt wegen verbotenem Autorennen

MelleMelle (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit gegen drei junge Männer wegen des Verdachtes auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und sucht nach Zeugen. Beamte des Polizeikommissariates Melle führten am Samstagabend auf der Gesmolder Straße mit der Laserpistole Geschwindigkeitsmessungen bei dem stadtwärts fahrenden Verkehr durch. Gegen 20.40 Uhr näherten sich drei hintereinanderfahrende schwarze Autos mit hoher Geschwindigkeit, wobei das erste Fahrzeug, ein Audi A6, mit vorwerfbaren 100 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Der hinter dem Audi fahrende Mercedes GLE versuchte sogar noch zu überholen, ließ sich dann aber doch wieder an die zweite Stelle zurückfallen. Mit der mutmaßlich selben Geschwindigkeit folgte eine Mercedes E Klasse den anderen beiden Rasern. In der Folge wurden die drei PS-starken Autos angehalten und deren Fahrer kontrolliert. Da für die Beamten der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bestand, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück die Führerscheine der zwei 20-Jährigen und des 21-Jährigen (alle aus Melle) sowie deren Pkw beschlagnahmt. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen die drei Autos zuvor bereits aufgefallen waren, oder die durch die Fahrweise der drei jungen Männer gefährdet wurden. Hnweise bitte an das Polizeikommissariat Melle, Telefon 05422/920600.

