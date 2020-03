Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Diebstahl aus unverschlossenem Transporter ++ Tageswohnungseinbruch ++ Zeuge meldet Fischwilderer ++

Rotenburg (ots)

Diebstahl aus unverschlossenem Transporter

Bremervörde. Unbekannte Täter haben sich am Montagnachmittag in der Straße Huddelberg aus einem unverschlossenen Transporter bedient. Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr nahmen sie eine Fleecejacke und einen Rucksack mit Schlüsseln und Werkzeug heraus. Möglicherweise stehen zwei Personen auf einem Motorrad mit der Tat in Verbindung. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04761/99450.

Tageswohnungseinbruch

Fintel. Am Montagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr sind unbekannte Täter in der Schneverdinger Straße in ein Wohnhaus eingedrungen. Wie sie dort hineinkamen, ist unklar. In der Wohnung suchten die Unbekannten nach Beute und nahmen Schuhe, Schmuck, Unterhaltungselektronik und Alkohol mit.

Zeuge meldet Fischwilderer

Bremervörde. Ein Mann und zwei Kinder haben am Montagnachmittag in der Straße Am Hafen unerlaubt geangelt. Zeugen hatten sie dabei beobachtet und der Polizei gemeldet. Der Erwachsene muss sich jetzt wegen Fischwilderei verantworten.

