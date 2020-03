Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in das Vereinsheim ++ BMW aufgebrochen und Fahrzeugteile ausgebaut ++ Polizei schnappt jungen Einbrecher ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in das Vereinsheim

Unterstedt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in das Vereinsheim der SG Unterstedt an der Straße Buschenstücken eingestiegen. Zunächst hatten die Unbekannten einen Schaukasten eingeschlagen. Dann warfen sie eine Fensterscheibe ein und betraten das Gebäude. Aus einem Wertdepot nahmen die Täter einige Schlüsselbänder, ließen sie aber später am Tatort zurück. Mit einem Trikotsatz machten sie sich aus dem Staub.

BMW aufgebrochen und Fahrzeugteile ausgebaut

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter in der Harburger Straße einen 5er BMW aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen. Dazu schlugen sie die Scheibe der Fahrertür auf und öffneten die Motorhaube, um fachmännisch die beiden Frontscheinwerfer auszubauen. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund sechstausend Euro aus.

Polizei schnappt jungen Einbrecher

Waffensen. Ein 21-jähriger Mann hat in der Nacht zum Montag versucht, in der Straße Kesselhofskamp in ein Wohnhaus einzubrechen. Nachdem er gegen 3 Uhr früh die Fensterscheibe der Eingangstür mit einem Feldstein eingeworfen hatte, wurden die Bewohner darauf aufmerksam. Sie sprachen den Täter an und der ergriff die Flucht. Eine Streifenbesatzung konnte den Mann in der Nähe aufgreifen. Zu Verhinderung weiterer Taten wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell