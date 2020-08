Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab - Schwerverletzt -

Rotenburg-Wüstefeld- Am Donnerstag (20.08.), gegen 17:05 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Kradfahrer aus Bremen mit seiner Honda die Kreisstraße 63 aus Richtung Rotenburg-Atzelrode kommend in Richtung Rotenburg. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und kam auf einer angrenzenden Wiese zu Fall. Der 57-jährige Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Gesamtschaden beträgt circa 550 Euro.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell