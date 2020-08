Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: SEITENWECHSEL: EHEMALIGE FFH-MODERATORIN VERSTÄRKT OSTHESSISCHE POLIZEI

Fulda (ots)

SEITENWECHSEL: EHEMALIGE FFH-MODERATORIN VERSTÄRKT OSTHESSISCHE POLIZEI

FULDA. Radiomoderatorin Stefanie, genannt Steffi, Burmeister ist seit dieser Woche Teil der Pressestelle des Polizeipräsidium Osthessen. Damit geht die osthessische Polizei neue Wege - zum ersten Mal arbeitet eine Journalistin im Team.

"Stefanie Burmeister wird uns mit ihren Erfahrungen eine erweiterte Perspektive in der Öffentlichkeitsarbeit bieten und mithelfen, neue Wege zu beschreiten", so Dominik Möller, Leiter der Pressestelle beim Polizeipräsidium Osthessen. Burmeister wird vom Sitz des Präsidiums in Fulda aus mulitmedial für die Webseiten der osthessichen Polizei und die Social-Media-Kanäle @polizei_oh auf Twitter und Instagram über polizeiliche Themen berichten und Storys veröffentlichen.

Die 39-jährige Medienwissenschaftlerin wohnt in Frankfurt und hat in der Vergangenheit unter anderem für den Hessischen und Westdeutschen Rundfunk gearbeitet. Zuletzt war Burmeister eine der Stimmen des landesweiten Privatsenders HIT RADIO FFH. Für die Polizei begeistert sie sich bereits seit jungen Jahren und hat nun ihren beruflichen Seitenwechsel vollzogen: "Ich wollte früher tatsächlich auch lange zur Polizei. Umso schöner, dass es jetzt wirklich klappt und ich mein gesammeltes Wissen der letzten Jahre in die Medienarbeit der Polizei einbringen kann. Ich bin wahnsinnig gespannt und freue mich sehr - auch darauf, Osthessen und seine Einwohner näher kennenzulernen."

Dominik Möller, Pressesprecher

