Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Bike in Bad Driburg gestohlen

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg ist ein hochwertiges E-Bike gestohlen worden, das an der Straße "Hinter dem Rosenberge" mit einem Schloss an einem Fahrradständer angekettet war.

Es handelt sich um ein schwarzes e-Mountainbike der Marke Giant. Der Zeitraum der Tat liegt zwischen Samstag, 27. Juni, 15 Uhr und Montag, 29. Juni, 19 Uhr. Um Hinweise bittet die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

