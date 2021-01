Polizei Hagen

POL-HA: Graffiti an Hauswand einer Firma gesprüht

Hagen (ots)

In der Augustastraße wurde die Hauswand einer Firma durch Unbekannte mit Graffiti besprüht. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 13. Januar gegen 16 Uhr, und Montag, 18. Januar gegen 12 Uhr, und wurde von der 53-Jährigen Inhaberin der Firma bei der Polizei angezeigt. Sie hatte die Sachbeschädigung an der Hauswand am Montag bemerkt und festgestellt, dass auch ein Teil der Fensterbank aus der Wand herausgerissen wurde. Hinweise auf mögliche Täter konnte die Frau nicht geben. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können. (ra)

