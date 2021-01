Polizei Hagen

POL-HA: Polizei ermittelt wegen unerlaubtem Glücksspiel

Hagen (ots)

Am Samstag, 16. Januar 2021, erhielt die Polizei Informationen zu einem illegalen Glücksspiel in der Stresemannstraße. Die Beamten durchsuchten das Gebäude und trafen auf mehrere Männer im Alter zwischen 20 Jahren und 44 Jahren, die an einem Pokertisch versammelt saßen und pokerten. Die Beamten stellten die Identitäten der Personen fest. Zudem wurde eine niedrige vierstellige Summe Bargeld sichergestellt. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen. Die angetroffenen Personen erhielten zudem Anzeigen wegen Missachtung der Coronaschutzverordnung.(ra)

