Polizei Hagen

POL-HA: Mann klaut Bier und Kaffee in Supermarkt

Hagen (ots)

In der Vollbrinkstraße wurde ein 41-Jähriger am Samstag gegen 16:50 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt beobachtet. Der Hagener hatte fünf Dosen Bier und drei Pakete Kaffee im Gesamtwert von 34,37 Euro aus der Auslage genommen und in seinem Rucksack verstaut. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde durch den 34-jährigen Ladendetektiv angesprochen, der anschließend die Polizei verständigte. Der 41-Jährige erhielt eine Anzeige. (ra)

