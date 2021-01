Polizei Hagen

POL-HA: 16-Jähriger beschädigt acht Fahrzeuge

Hagen (ots)

In Dahl wurden am Freitag, 15. Januar, in der Zeit zwsichen 22:45 Uhr und 23:15 Uhr mehrere Fahrzeuge durch einen Jugendlichen beschädigt. Auf der Dahler Straße waren sechs Autos betroffen. Auf der Rummenohler Straße wurden ein Dacia und ein Zaun beschädigt. Am Volmewehr wurde zudem der Außenspiegel eines Mercedes in der Zeit zwischen Freitag gegen 17:30 Uhr und Samstag gegen 7 Uhr mutwillig kaputt gemacht. Die Spiegelabdeckung aus Plastik war gebrochen. Zwei 15-jährige Zeuginnen gaben an, einen 16-Jährigen bei der Beschädigung des Mercedes beobachtet zu haben. In der Dahler Straße habe der Jugendliche, der in Begleitung eines 17-Jährigen war, anschließend einen Citroen, Golf, Opel, Seat, KIA und Skoda mit einem Messer zerkratzt. Der 16-Jährige wurde angezeigt. Die Ermittlungen dauern an. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell