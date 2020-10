POL-S: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Stuttgart

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (10.10.2020) gegen 19.05 Uhr entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer wollte an der Gaisburger Brücke von der Talstraße nach rechts auf die B10 in Richtung Esslingen abbiegen. Hierbei musste er vermutlich aufgrund eines vorfahrtsberechtigten Pkw abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 36-jähriger Lenker eines Mercedes bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Der 60-Jährige und seine 58-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Mercedes-Fahrer machten bei der Unfallaufnahme unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Aufgrund dessen werden Zeugen, insbesondere ein Audi-Fahrer mit Stuttgarter Kennzeichen, gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

