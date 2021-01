Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte versuchen Bänke vor Bar zu entwenden

Hagen (ots)

Am Graf-von-Galen-Ring versuchten Unbekannte am Samstag gegen 0:45 Uhr Bänke vor einer Bar zu entwenden. Ein 30-jähriger Anwohner hatte zunächst verdächtige Geräusche wahrgenommen und anschließend zwei Männer bei dem versuchten Diebstahl beobachtet. Als die Personen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie über den Graf-von-Galen-Ring in Richtung Schwenke.

Der Hagener konnte die Unbekannten wie folgt beschreiben: Person 1: männlich, ca. 185 cm groß, braun/blonde Haare. Er trug zum Zeitpunkt der Tat eine rote Jacke und einen Rucksack. Person 2: männlich, ca. 175 cm groß, braune Haare. Er trug eine blaue Jacke und ebenfalls einen Rucksack. Beide Männer seien augenscheinlich alkoholisiert und schätzungsweise über 21 Jahre alt gewesen.

Die Polizei Hagen bittet um Hinweise durch weitere Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 021331 - 986 2066 melden. (ra)

