Polizei Münster

POL-MS: Kontrollen im Bahnhofsumfeld überführen drei mutmaßliche Diebe

Münster (ots)

Bei Kontrollen im Bahnhofsumfeld überführten Polizisten drei mutmaßliche Diebe.

Am Montagabend (20.7., 17.50 Uhr) kontrollierten die Beamten an der Wolbecker Straße Ecke Servatiiplatz einen 15-jährigen Deutschen auf einem Fahrrad. Bei der Überprüfung der Rahmennummer stellten sie fest, dass die Leeze im Sommer 2019 am Zentrum-Nord gestohlen wurde.

Im Rahmen der Bestreifung des Bahnhofumfelds bemerkten Polizisten am frühen Dienstagmorgen (21.7., 2.10 Uhr) am Berliner Platz zwei streitende Personen. Augenscheinlich gab es Unstimmigkeiten bei einem Fahrradverkauf. Die Beamten überprüften routinemäßig die Rahmennummer des Fahrrades, das von einem 25-jährigen Deutschen angeboten wurde. Das Fahrrad wurde vor knapp einer Woche an der Erphostraße entwendet.

Etwa 30 Minuten später entdeckte eine andere Polizeistreife auf der Soester Straße einen 36-Jährigen, der auf dem Gepäckträger ein eingeschaltetes Baustellenradio transportierte. Zur Herkunft des Radios machte der Tscheche widersprüchliche Angaben. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen.

Die Beamten stellten die beiden gestohlenen Fahrräder und das Radio sicher. Die mutmaßlichen Diebe erwartet ein Strafverfahren.

