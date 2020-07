Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Radfahrer stürzt gegen Auto - Blutprobe

Münster (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer stürzte am Sonntag (19.7., 17.08 Uhr) auf der Geiststraße Ecke Sentmaringer Weg gegen einen geparkten Wagen und verletzte sich leicht.

Der 57-Jährige war auf seinem Fahrrad in Richtung Weseler Straße unterwegs und stieß gegen einen Saab. Von Zeugen alarmierte Polizisten bemerkten sofort die Alkoholisierung des Münsteraners. Er schwankte und sprach verwaschen. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief positiv. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Den Münsteraner erwartet ein Strafverfahren. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

