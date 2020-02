Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unter Drogeneinfluss stehender Fahrzeugführer verunfallt bei Flucht vor der Polizei

Am Sonntagnachmittag wollten Polizeibeamte in Daufenbach den Fahrer eines PKW VW Golf kontrollieren. Das Fahrzeug versuchte sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle in Richtung Puderbach zu entziehen. Das flüchtende Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h in die Ortslage Puderbach geführt. Da das amtl. Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs erkannt werden konnte, wurde die Verfolgung durch die Polizeibeamte abgebrochen, um eine Gefährdung für Unbeteiligte zu verhindern. Später fiel das Fahrzeug in Puderbach erneut auf, als es mit ca. 60 km/h die Steimeler Straße befuhr. Bei Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer erneut und fuhr im Kreuzungsbereich zur Hauptstraße ungebremst über die Gegenfahrbahn geradeaus in eine Gaststätte. Die Insassen flüchteten fußläufig. Der 20-jährige Fahrer konnte nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die beiden anderen Insassen, ein Mann und eine Frau, flüchteten unter Mitnahme einer Tasche aus dem Fahrzeug fußläufig in Richtung Ortsmitte. Die Personen wurden im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen. Sie konnten in Folge umfangreicher büromäßiger Recherchen identifiziert werden. Der Fahrer war leicht alkoholisiert und stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. An der Gaststätte entstand erheblicher Gebäudeschaden, der PKW des Beschuldigten ist totalbeschädigt.

