Polizei Münster

POL-MS: Getränke, Dönermesser und Bargeld bei Einbrüchen an der Dieckstraße gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag (13.7., 23 Uhr) auf Dienstag (14.7., 10:30 Uhr) und in der darauffolgenden Nacht (15.7., 19:15 Uhr bis 16.7., 9:55 Uhr) in zwei Betriebe an der Dieckstraße ein. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Die Täter stemmten jeweils die Eingangstüren der Läden auf und durchsuchten die Räume nach Wertvollem. Aus einem Imbiss entwendeten die Diebe Getränke und ein Dönermesser. Mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag verschwanden die Täter aus einem Sportfachgeschäft.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell