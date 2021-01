Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Mann bei Verpuffung schwer verletzt

IssumIssum (ots)

Mit lebensgefährlichen Brandverletzungen musste am Mittwochmorgen, 06.01.2021, ein 77-jähriger Mann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Nach dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen hatte der Rentner auf seinem Privatgrundstück auf dem Huckweg gegen 09.40 Uhr in seinem Gewächshaus mit Gasflaschen hantiert. Hierbei kam es zu einer Verpuffung, wodurch sich das Gas entzündete. Die 78 Jahre alte Ehefrau des Mannes wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor; es handelt sich vielmehr um einen tragischen Unglücksfall.(SI)

