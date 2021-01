Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl

Täter montieren Überwachungskamera ab

WeezeWeeze (ots)

Am frühen Montagmorgen (4. Januar 2021) zwischen 02:00 und 05:00 Uhr montierten unbekannte Täter eine Überwachungskamera ab, die am Eingang eines Wohnhauses an der Straße Albatross Way angebracht war. Anschließend entwendeten sie das Gerät. Die Kripo Goch erbittet Zeugenhinweise unter 02823 1080. (cs)

