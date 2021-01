Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Stenden - Einbruchsversuch

Täter scheitern an gut gesicherten Fenstern

Kerken-StendenKerken-Stenden (ots)

Am Montag (04.01.2021) zwischen 16:10 Uhr und 17:15 Uhr versuchten unbekannte Täter Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße Drevelsdyk zu erlangen.

Sie hebelten zunächst die Fenster von außen auf, scheiterten dann jedoch an einer zusätzlichen Sicherung an der Innenseite der Fenster. Nachdem die Täter erfolglos blieben flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

